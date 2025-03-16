Требуется создать сайт на движке Joomla

Желательно готовый шаблонный сайт без заморочек, где самостоятельно можно будет внести 2-3 товара и их описание, с формой обратной связи и кнопкой заказать.

Корзина, фильтры, эксклюзивный дизайн, и т.п усложнения - не нужны.

Конечная задача - проверить, будет продаваться товар или не будет.

Если не продается, в админке меняются, контакты, фото, описание товара, домен и пробуется другой продукт.