Создание сайта визитки для тестирования товара на Joomla

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Закрыт8 заявок184 просмотра

Требуется создать сайт на движке Joomla

Желательно готовый шаблонный сайт без заморочек, где самостоятельно можно будет внести 2-3 товара и их описание, с формой обратной связи и кнопкой заказать.
Корзина, фильтры, эксклюзивный дизайн, и т.п усложнения - не нужны.

Конечная задача - проверить, будет продаваться товар или не будет.
Если не продается, в админке меняются, контакты, фото, описание товара, домен и пробуется другой продукт.

JoomlaСоздание сайтов
2 месяца назад
alexeyzaharov
Захаров 
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