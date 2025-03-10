Требуется создание сайта интернет магазина на wordpress Woocommerce c интегрированными плагинами реферальной системы для партнеров с использованием промокода или ссылки, LMS системы. За основу берем сайт https://www.declansminingco.com/ и наполняем новый сайт частично с ( https://www.declansminingco.com/ ) и сайта vsevera.ru. Заполнение всех страниц с тегами, тайтлами СЕО для дальнейшей индексации. Перед работой предоставим схематичный макет (excel) наполнения каждой вкладки, а так же необходимый фото, видео и текстовый контент для вновь создаваемого сайта. Привязать службы доставки, в том числе Apiship. Платежную систему. Сайт на сервере reg.ru уже залит, нужно все корректно заполнить, а так же доустановить нужные плагины. Использование плагинов – только бесплатных.В конце создания сайта, перепарковать его на новый домен.

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