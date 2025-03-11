Розробити лендінг

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Потрібно розробити лендінгпейдж.

Він має легко тиражуватися і має бути інтуітивно зрозумілим для адміністрування.

На даний момент потрібно лендінг по навантажувачам.

Є основний сайт компанії https://cento.com.ua Хочемо ще мати альтернативну сторінку для покупного трафіку.

Потрібно запропонувати структуру лендінгу і реалізувати його.

Подобається такий приклад, як тут головна сторінка https://sps.co.ua/

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