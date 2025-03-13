Требуется разработка интернет-магазина на WordPress с использованием WooCommerce. Интеграция реферальной системы, LMS и служб доставки. Заполнение контента с учетом SEO, установка необходимых плагинов и привязка к платежной системе. Все работы будут выполнены по предоставленному макету. В конце проекта требуется перепарковка сайта на новый домен.
Сайт на Tilda
Треба створити сайт на тільда Презентація мовної школи та її послуг
Автоматизація запису на курси
Продаж курсів/абонементів онлайн (якщо потрібно)
Формування довіри через відгуки та
кейси
Підвищення впізнаваності школи
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $185Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт21 день назад
Потрібно розробити лендінгпейдж для навантажувачів, який легко тиражується та має бути інтуїтивно зрозумілим для адміністрування. Необхідно запропонувати структуру лендінгу та реалізувати його. Цікавлять вартість та терміни виконання.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется разработка небольшого интернет-магазина на платформе Shopify с использованием готового шаблона. Важно подключить системы оплаты для полноценной работы магазина. Ожидается создание сайта «под ключ», включая все необходимые настройки.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт24 дня назад
- $20
Требуется разработка простого сайта на платформе WordPress. Проект включает создание сайта под ключ с полным функционалом. Ожидается профессиональный подход к дизайну и функциональности.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Разработка онлайн платформы для юридических консультаций, включающей функции онлайн оплаты через казахстанские сервисы и бронирования. Необходимы видеоконсультации через WhatsApp или Telegram, а также квиз и предварительный опрос клиентов с возможностью прикрепления документов.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт25 дней назад
- $40
Требуется разработка сайта визитки с 4 страницами. Дизайн уже готов. Необходимо адаптировать сайт под десктоп и мобильные устройства, обеспечить валидность кода и достичь показателя PageSpeed 90+. Бюджет 40 долларов.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $2500
Требуется разработка платформы P2P процессинга для приема онлайн платежей с использованием криптовалюты. Необходимы веб-интерфейсы для покупателей, трейдеров и магазинов, а также API для интеграции с интернет-магазинами. Важно обеспечить безопасность и защиту данных пользователей, а также предоставить техническую поддержку на срок 4 месяца.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрытмесяц назад
- $1500
Требуется разработка веб-сайта для компании, занимающейся производством товаров в Китае. Сайт должен включать форму обратной связи, онлайн-калькулятор, интеграцию с CRM (Битрикс24), чат-бота и системы аналитики. Обеспечение мультиязычности и адаптивности, удобной навигации и быстрой загрузки страниц. Цветовое решение будет предоставлено.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется разработка простого интернет-магазина для продажи четырех видов жалюзи: вертикальные, горизонтальные, рулонные и кассетные. Магазин должен включать возможность выбора вида, цвета и ткани, а также описания по замеру и установке. Необходимо реализовать онлайн-оплату и возможность добавления новых элементов в будущем.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрытмесяц назад
- $200
Требуется разработать продающий сайт для маслобойки, восстановленной в Тростянце, Сумская область. Необходима реализация воронки продаж для улучшения реализации. Ожидается качественный веб-дизайн, способствующий привлечению клиентов.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрытмесяц назад