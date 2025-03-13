Сайт на Tilda

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок100 просмотров

  • Треба створити сайт на тільда Презентація мовної школи та її послуг

  • ﻿﻿Автоматизація запису на курси

  • ﻿﻿Продаж курсів/абонементів онлайн (якщо потрібно)

  • ﻿﻿Формування довіри через відгуки та
    кейси

  • ﻿﻿Підвищення впізнаваності школи

TildaДизайн сайтов
2 месяца назад
guest_1741853745092
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
2 месяца назад
Егор
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
6 отзывов
2 месяца назад
Анна
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Анна
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Даниил
 
26 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Куба
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Иван
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
17 отзывов
2 месяца назад
Артем
 
38 лет
2 года в сервисе
Был
11 часов назад
34 отзыва
2 месяца назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
130 отзывов
2 месяца назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
10 часов назад
2 месяца назад