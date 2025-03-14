Разработка сайта визитки

$3000
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Закрыт36 заявок147 просмотров

Сайт-визитка для компании по рекламе и арбитражу.

Цель: Создание адаптивного, современного и удобного сайта, который будет представлять компанию, ее команду, услуги и контакты.

Основные требования:

Адаптивный дизайн (корректное отображение на всех устройствах: мобильных, планшетах, ПК).

Современный минималистичный стиль.

Оптимизация скорости загрузки.

SEO-оптимизация.

Подключение формы обратной связи.

Интерактивные элементы (например, анимации при прокрутке).

Адаптивный дизайнСоздание веб-приложенийСоздание сайтов
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