Сайт по наркутке

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Закрыт9 заявок181 просмотр

Нужен сайт с накруткой в ТГ ( пока что только ТГ ) , сделать дизайн , базу данных и тд... в общем всё с нуля ( не через сайт посредников ) .
Цену предлагайте в лс.

UI/UXДизайн сайтовСоздание баз данныхСоздание сайтовНастройка баз данных
2 месяца назад
guest_1708050276854
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