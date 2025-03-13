Загальна концепція сайту: Багатосторінковий сайт, що включає кілька основних розділів для допомоги користувачам у різних сферах: вступ до університету, пошук житла в Європі та США, навчання англійської та німецької мов. Сайт також має CRM-систему для зручного управління запитами користувачів та забезпечення зручності навігації.

Структура сайту:

Головна сторінка:

Короткий опис послуг, наданих на сайті.

Легкий доступ до всіх основних розділів.

Лід-форма для збору контактних даних користувачів (ім’я, email, запит).

Розділ "Вступ до університету та пошук житла":

У цьому розділі об’єднані два основні напрямки: допомога у вступі до університетів та пошук житла в Європі та США.

Вступ до університету:

Інформація про процес вступу в університети Європи та США.

Поради щодо вибору університету та спеціальності.

Покрокова інструкція по підготовці документів та подачі заявок.

Форму для запиту консультації чи допомоги.

Пошук житла:

Інформація про можливості пошуку житла в Європі та США.

Рекомендації з вибору житла, оренди, ціни на різні типи житла.

Фільтри для пошуку житла (тип, місце розташування, ціна).

Форма для запиту допомоги або консультацій.

Розділ "Англійська мова":

Інтерактивні курси та матеріали для вивчення англійської мови.

Розклад занять, тести та вправи для покращення мовних навичок.

Лід-форма для запису на курси.

Поради по самостійному вивченню.

Розділ "Німецька мова":

Курси та ресурси для вивчення німецької мови.

Розклад, вправи та тести для удосконалення знань.

Лід-форма для реєстрації на курси.

Рекомендації по самостійному вивченню.

CRM система:

Інтерфейс для управління контактами та запитами користувачів.

Сповіщення про нові запити та події.

Можливість обробки заявок, планування завдань і ведення історії взаємодії.

Зручність та простота використання:

Сайт буде зручним та інтуїтивно зрозумілим. Кожен розділ чітко структурований для швидкої навігації.

Оптимізація під мобільні пристрої забезпечить комфортне використання сайту на смартфонах і планшетах.

Лід-форма буде доступна на кожній сторінці, щоб користувачі могли швидко залишати запити.

Додаткові функції:

Мультимедійні матеріали: відео-уроки, інтерактивні тести.

Особистий кабінет для користувачів.

Інтеграція з соціальними мережами для зручності реєстрації та комунікації.

Цей сайт стане надійним помічником для тих, хто планує вступити до університету, шукати житло за кордоном або вивчати іноземні мови.