Требуется разработка сайта с накруткой в Telegram с нуля. Включает создание дизайна, настройку базы данных и других необходимых функций. Ожидаются предложения по цене.
Сайт для школи
Загальна концепція сайту: Багатосторінковий сайт, що включає кілька основних розділів для допомоги користувачам у різних сферах: вступ до університету, пошук житла в Європі та США, навчання англійської та німецької мов. Сайт також має CRM-систему для зручного управління запитами користувачів та забезпечення зручності навігації.
Структура сайту:
Головна сторінка:
Короткий опис послуг, наданих на сайті.
Легкий доступ до всіх основних розділів.
Лід-форма для збору контактних даних користувачів (ім’я, email, запит).
Розділ "Вступ до університету та пошук житла":
У цьому розділі об’єднані два основні напрямки: допомога у вступі до університетів та пошук житла в Європі та США.
Вступ до університету:
Інформація про процес вступу в університети Європи та США.
Поради щодо вибору університету та спеціальності.
Покрокова інструкція по підготовці документів та подачі заявок.
Форму для запиту консультації чи допомоги.
Пошук житла:
Інформація про можливості пошуку житла в Європі та США.
Рекомендації з вибору житла, оренди, ціни на різні типи житла.
Фільтри для пошуку житла (тип, місце розташування, ціна).
Форма для запиту допомоги або консультацій.
Розділ "Англійська мова":
Інтерактивні курси та матеріали для вивчення англійської мови.
Розклад занять, тести та вправи для покращення мовних навичок.
Лід-форма для запису на курси.
Поради по самостійному вивченню.
Розділ "Німецька мова":
Курси та ресурси для вивчення німецької мови.
Розклад, вправи та тести для удосконалення знань.
Лід-форма для реєстрації на курси.
Рекомендації по самостійному вивченню.
CRM система:
Інтерфейс для управління контактами та запитами користувачів.
Сповіщення про нові запити та події.
Можливість обробки заявок, планування завдань і ведення історії взаємодії.
Зручність та простота використання:
Сайт буде зручним та інтуїтивно зрозумілим. Кожен розділ чітко структурований для швидкої навігації.
Оптимізація під мобільні пристрої забезпечить комфортне використання сайту на смартфонах і планшетах.
Лід-форма буде доступна на кожній сторінці, щоб користувачі могли швидко залишати запити.
Додаткові функції:
Мультимедійні матеріали: відео-уроки, інтерактивні тести.
Особистий кабінет для користувачів.
Інтеграція з соціальними мережами для зручності реєстрації та комунікації.
Цей сайт стане надійним помічником для тих, хто планує вступити до університету, шукати житло за кордоном або вивчати іноземні мови.
Заявки фрилансеров
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