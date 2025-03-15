Требуется разработать адаптивный и современный сайт-визитку для компании. Сайт должен эффективно представлять команду, услуги и контактные данные. Основное внимание уделяется удобству использования и привлекательному дизайну.
Сделать SMM панель под ключ
Необходимо создать SMM панель под ключ с дизайном, бэкэндом, фронэндтом.
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