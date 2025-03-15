Сделать SMM панель под ключ

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок247 просмотров

Необходимо создать SMM панель под ключ с дизайном, бэкэндом, фронэндтом.
Полное ТЗ со всеми условиями прикрепил в документе!
Читать внимательно и не писать с предоплатами!

Дизайн интерфейсовРазработка бэкендаРазработка фронтенда
2 месяца назад
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