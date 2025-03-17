Требуется разработать искусственный интеллект, который будет помогать в работе ВУЗа. Тематика задания не ограничена, важно, чтобы проект был связан с задачами института. Ожидаются идеи и решения, которые могут быть полезны для образовательной среды.
Внести правки в сайт на wordpress woocommerce
Приветствую, необходимо внести правки из следующего файла https://docs.google.com/document/d/1qZ8WnSfD2hIsLgdIz2j2BdgnjWuxBbXitZNqiuH8oeI/edit?usp=sharing
по срокам до 10-14 дней
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