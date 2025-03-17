Необходимо разработать интеграцию между Юкассой и Yclients для реализации рекуррентных платежей по подписке на абонементы. Пользователи должны переходить с сайта на Тильде для оплаты через Юкассу с автосписыванием каждый месяц, а информация о клиентах должна передаваться в Yclients.