Внести правки в сайт на wordpress woocommerce

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок177 просмотров

Приветствую, необходимо внести правки из следующего файла https://docs.google.com/document/d/1qZ8WnSfD2hIsLgdIz2j2BdgnjWuxBbXitZNqiuH8oeI/edit?usp=sharing
по срокам до 10-14 дней
ожидаем Ваших откликов

WooCommerceWordPressДоработка сайтов
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