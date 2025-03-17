Требуется разработка торгового робота на основе искусственного интеллекта. Нужно чтобы торговый робот обучался на исторических данных, исходя из заложенного алгоритма и далее принимал решение на основе полученных данных на истории.

Буду работать только со специалистами, у которых есть подтвержденные кейсы по разработке роботов на основе ИИ