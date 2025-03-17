Создание страницы на PHP для обработки заявок с лендинга и интеграции с Telegram-ботом через webhook. Необходима отправка данных в группу с двумя кнопками для проверки валидности. Реализация команд для отправки пользователей на страницы с кастомными текстами. Имеется код для отправки данных, требуется доработка логирования сессий и идентификаторов пользователей.
Торговый робот на основе искусственного интеллекта на языке python.
Требуется разработка торгового робота на основе искусственного интеллекта. Нужно чтобы торговый робот обучался на исторических данных, исходя из заложенного алгоритма и далее принимал решение на основе полученных данных на истории.
Буду работать только со специалистами, у которых есть подтвержденные кейсы по разработке роботов на основе ИИ
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