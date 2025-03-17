Торговый робот на основе искусственного интеллекта на языке python.

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Закрыт5 заявок37 просмотров

Требуется разработка торгового робота на основе искусственного интеллекта. Нужно чтобы торговый робот обучался на исторических данных, исходя из заложенного алгоритма и далее принимал решение на основе полученных данных на истории.

Буду работать только со специалистами, у которых есть подтвержденные кейсы по разработке роботов на основе ИИ

PythonНейросетиРазработка алгоритмовСоздание ботов
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