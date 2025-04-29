Доработка сайта на joomla

На действующий живой проект требуется специалист по доработкам.

Если кратко, задачи следующие:

1. Причесать поиск (поиск рабочий, компонент подключен, необходимо довести до ума визуальную часть и немного логическую)

2. Причесать хлебные крошки (учесть определенные нюансы и реализовать оптимальное решение)

3. Сделать правильный canonical (сейчас классический, который добавляет в себя хвосты параметров, utm меток и т.д.)

4. Причесать публикации

5. Причесать определенные модули

Скажем так, это анонс предстоящих задач, по каждой конкретно будет обсуждаться и формироваться т.з.

Сейчас не закладываем какие то сроки и бюджеты, главное, что бы специалист был толковый, дальше клубок размотаем.

Пишите, обсудим все нюансы.