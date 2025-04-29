Ищется специалист для обучения созданию и настройке GPT-ассистентов от OpenAI. Курс должен охватывать все аспекты: от создания аккаунта до дообучения и интеграции с внешними сервисами по API.
Доработка сайта на joomla
На действующий живой проект требуется специалист по доработкам.
Если кратко, задачи следующие:
1. Причесать поиск (поиск рабочий, компонент подключен, необходимо довести до ума визуальную часть и немного логическую)
2. Причесать хлебные крошки (учесть определенные нюансы и реализовать оптимальное решение)
3. Сделать правильный canonical (сейчас классический, который добавляет в себя хвосты параметров, utm меток и т.д.)
4. Причесать публикации
5. Причесать определенные модули
Скажем так, это анонс предстоящих задач, по каждой конкретно будет обсуждаться и формироваться т.з.
Сейчас не закладываем какие то сроки и бюджеты, главное, что бы специалист был толковый, дальше клубок размотаем.
Пишите, обсудим все нюансы.
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