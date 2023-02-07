Обучение созданию GPT ассистентов

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки88 просмотров

Хотелось бы получить информацию по созданию, натсройке и корректировки GPT асситентов от Open AI.

Ищется специалист для созданию GPT-асситентов. Хотелось бы чтобы занятие, охватыватил все аспектры - от создания аккаунта, обучения, исправления работы или дообучению(корректировки некорректной работы GPT-асситента, подключение к внешним сервисам по API).

ChatGPTOpenAI
10 дней назад
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