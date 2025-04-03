Парсинг и инвайтинг в вконтакте

Нужно сегодня-завтра сделать парсинг с определенных групп в контакте, и после на эту аудиторию сделать рассылку приглашения на вебинар. Важно, чтобы у вас уже был хороший опыт в таких задачах и вы могли сделать это качественно и оперативно.