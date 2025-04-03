Парсинг и инвайтинг в вконтакте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт6 заявок18 просмотров

Нужно сегодня-завтра сделать парсинг с определенных групп в контакте, и после на эту аудиторию сделать рассылку приглашения на вебинар. Важно, чтобы у вас уже был хороший опыт в таких задачах и вы могли сделать это качественно и оперативно.

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