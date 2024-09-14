Здравствуйте!

1.- Я столяр. Хочу сделать для своего хобби сайт. Хочу попробовать продавать свою продукцию в скандинавию и далее... Сайт должен быть на нескольких языках. Контент я предоставлю или вставлю сам... Сайт на вордпресс, так как я с ним работал... На главной странице картинка столяра и кнопки со странами скандинавии для начала. На каждый город у меня специальный продукт... Список стран и городов дам...

2.- Еще мне надо обработать фотографии - убрать фон (около 100 фоток). Так же нужен ваш совет или помощ с переводом текста с английского на скандинавские языки., оптимизации, рекламе, статистики, постоянного сотрудничества. Домен и хостинг у меня на zone.ee. Дайте пожалуйста примерную стоимость работ на бесплатном шаблоне вордпресс по сайту и отдельно на коррекцию фоток... С уважением, Максим. [email protected]