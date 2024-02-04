В маркетинговое агентство требуется человек, который может помочь разослать наш оффер по уже собранной базе из 7к номеров.

Очень важно - чтобы мы могли в дальнейшем отвечать тем, что откликнется на наши сообщения.

База иностранная: Китай, Турция, Корея.

Не принципиально, в какой программе вы работаете, если она работает.

На данный момент мы рассылаем через вапико и спустя каждые пару сообщений падаем в бан. Хотелось бы это исправить.