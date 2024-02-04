Ищется специалист по веб-программированию для работы с движком Shop-script. Необходимо перевести сайт на украинский язык, сделать перелинковку, подключить Новой Почты и настроить отображение изображений на категориях. Также требуется вывести всплывающее окно выбора языка, подключить страницы Акции и Новинки, а также переименовать страницу блога в Новости.
Рассылка по готовой базе WA
В маркетинговое агентство требуется человек, который может помочь разослать наш оффер по уже собранной базе из 7к номеров.
Очень важно - чтобы мы могли в дальнейшем отвечать тем, что откликнется на наши сообщения.
База иностранная: Китай, Турция, Корея.
Не принципиально, в какой программе вы работаете, если она работает.
На данный момент мы рассылаем через вапико и спустя каждые пару сообщений падаем в бан. Хотелось бы это исправить.
Заявки фрилансеров
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