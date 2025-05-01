Редактировать сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок68 просмотров

Требуется подкорректировать сайт. Убрать дублирующийся страницы.

Доработка сайтов
12 дней назад
guest_1746001240479
12 дней в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
14 минут назад
12 дней назад
$20
1 день
Escrow
Быстрое и качественное выполнение работы. Рекомендую.
Отличная постановка задачи и коммуникация. Мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
12 дней назад
Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
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день назад
12 дней назад
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
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7 часов назад
12 дней назад
Игорь
 
19 лет
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Был
3 часа назад
2 отзыва
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Женя
 
24 года
9 месяцев в сервисе
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час назад
12 дней назад
Валентин
 
19 лет
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12 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
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3 часа назад
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Азиз
 
19 лет
2 года в сервисе
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день назад
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Матвей
 
24 года
19 дней в сервисе
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9 часов назад
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23 года
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5 отзывов
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12 дней назад
Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
14 минут назад
12 дней назад
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