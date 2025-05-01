Требуется разработать систему промокодов для самописной CMS. Необходимо реализовать функционал для создания, удаления и обновления промокодов. Ожидается качественное исполнение и соблюдение требований к функционалу.
Редактировать сайт
Требуется подкорректировать сайт. Убрать дублирующийся страницы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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