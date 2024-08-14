Необходимо выполнить парсинг из определенных групп ВКонтакте и организовать рассылку приглашений на вебинар. Ищем исполнителя с хорошим опытом в подобных задачах для качественного и оперативного выполнения.
Нужно настроить Telegram бот на sendpulse.
Добрый день
Нужно настроить Telegram бот на sendpulse.
Telegram бот будет под бесплатный вебинар.
Сразу пишите сколько будет стоить.
Заявки фрилансеров
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