Исправление небольших ошибок PHP

$5
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка170 просмотров
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Необходимо исправить пару ошибок предыдущего программиста. Работы там на полчаса. Скрипт на PHP, связан с интерфейсами WebMoney.

PHP
13 лет назад
Borisov-Alex
Александр 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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