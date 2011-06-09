Исправление небольших ошибок PHP

Есть сайт на Wordpress с постоянно растущем облаком тегов. Нужно найти и настроить плагин, который будет искать в тексте записей слова, существующие в облаке тегов и автоматически создавать из них ссылки на соответствующие теги. Например, если где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить пару ошибок предыдущего программиста. Работы там на полчаса. Скрипт на PHP, связан с интерфейсами WebMoney.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Нужен парсер цен, который позволит выдрать данные о цене на бензин за период А80, А92, А95, ДТ, ГАЗ Отсюда: http://finmonitor.com.ua/ceny_na_benzin.php График - изменение цена на топливо! Данные графика содержатся в файле - http://finmonitor.com.ua/amstock/data_topl.php?topl=a95 но они зашифрованы... алгоритм шифрования ...Закрыт12 лет назад
- $100
Нужно доделать сайт. cms - самописная. Нужно устранить мелкие баги, внедрить некоторые функции. В общем привести сайт в рабочее состояние.Закрыт13 лет назад
Нужно написать небольшой скрипт, который будет брать ссылки с анкорами из файла тхт (или же их можно будет вводить вручную) , а потом будет публиковать их в ЖЖ, в категорию link. Цену придется называть вам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо усовершенствовать существующие модули и дополнить новые: -формы заказа, -Создать вид платежа «Оплата через платежный терминал». -Усовершенствовать оформление заказа - подправить поля в форме заказа - отредактировать корректность даты заказов Оставляйте свои сроки и цены.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Доработка формы поиска и формы обратной связиЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток, дамы и господа, фрилансеры.Нужно доделать сайт на joomla 1.6. Главная почти готова, осталось установить пару модулей. Нужно доработать внутренние страницы, т.к. их дизайн отличается от главной. Кто готов взяться пишите.Не думаю,что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен программист верстальщик на фриланс проект. Вёрстка по образцу, нарезка уже есть, псд есть. Качественно по требованиям. Программирование с нуля, движков типо джумла витермарта и всякой такой ерунды не предлагать. Пишите кто заинтересован. На всё ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Планируется создание интернет магазина торгующего "с колёс". То есть схема такая: берём у оптовика список товаров, выкладываем на свой сайт с розничной наценкой, на сайт приходит покупатель, нажимает купить, товар отправляется в корзину, покупатель нажимает "оформить заказ", затем ему выводится ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Для разработки интернет версии одного журнального издания требуется программист со знанием 1С:Битрикс. В обязанности будет входить: 1) Вёрстка макета\макетов страниц. 2) Установка и настройка CMS под нужды заказчика. 3) Подготовка сайта к запуску, отладка. 4) На базе сайта планируется создание ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад