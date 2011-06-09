Простое приложение для Вконтакте и Фейсбука

Требуется разработка "под ключ" и внедрение системы по предоставлению услуг безопасного доступа к сети Интернет с использованием технологий OpenVPN и PPTP VPN. Задача включает в себя: - разработка технического проекта системы по прилагаемому техническому заданию - обсуждение и ...
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Добрый день.
Необходимо приложение для вконтакте и фейсбука (цену указывать за каждую соц сеть отдельно + стоимость за обе)
Т3 пока не готово, поэтому:
Общее описание: Приложение должно уметь вытаскивать даты рождения из друзей пользователя и "подбирать" подарки каждому из них из ассортимента магазина подарков shtukatulka.com.ua.
Алгоритм подбора подарков по началу будет самый простой: По полу, возрасту, образованию, увлечениям, возможно ключевым словам со страницы пользователя
За несколько дней до наступления "красной даты" приложение отправляет уведомление о том, что подарок подобран. И его можно просмотреть в приложении или сразу на сайте.
В частности интересует возможность реализации:
Добавление товаров в приложение автоматическое и ручное.
Создание новых и настройка фильтров
Присвоение/удаление отдельным товарам своего фильтра или нескольких фильтров.
Доступность базы пользователей (Имя, телефон, мыло, увлечения и т.п.) в приложении
на данный момент интересует цена вопроса и сроки исполнения.
Фрилансер желательно из Киева, но не критично.
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