Простое приложение для Вконтакте и Фейсбука

Добрый день.

Необходимо приложение для вконтакте и фейсбука (цену указывать за каждую соц сеть отдельно + стоимость за обе)

Т3 пока не готово, поэтому:

Общее описание: Приложение должно уметь вытаскивать даты рождения из друзей пользователя и "подбирать" подарки каждому из них из ассортимента магазина подарков shtukatulka.com.ua.

Алгоритм подбора подарков по началу будет самый простой: По полу, возрасту, образованию, увлечениям, возможно ключевым словам со страницы пользователя

За несколько дней до наступления "красной даты" приложение отправляет уведомление о том, что подарок подобран. И его можно просмотреть в приложении или сразу на сайте.

В частности интересует возможность реализации:

Добавление товаров в приложение автоматическое и ручное.

Создание новых и настройка фильтров

Присвоение/удаление отдельным товарам своего фильтра или нескольких фильтров.

Доступность базы пользователей (Имя, телефон, мыло, увлечения и т.п.) в приложении

на данный момент интересует цена вопроса и сроки исполнения.

Фрилансер желательно из Киева, но не критично.