Программа работы с форумами

Создать программу в которой будут функции.

рассылать на 10 форумов сразу, сообщение о ходе работы наших проектов.

проектов у нас порядка 50 штук.

поэтому нужно также чтоб можно было сохранять каждый и при отправки нового сообщения просто из списка выбирать уже настроеный, а не создавать каждый раз новый.