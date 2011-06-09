Программа работы с форумами

Требуется разработка "под ключ" и внедрение системы по предоставлению услуг безопасного доступа к сети Интернет с использованием технологий OpenVPN и PPTP VPN. Задача включает в себя: - разработка технического проекта системы по прилагаемому техническому заданию - обсуждение и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать программу в которой будут функции.
рассылать на 10 форумов сразу, сообщение о ходе работы наших проектов.
проектов у нас порядка 50 штук.
поэтому нужно также чтоб можно было сохранять каждый и при отправки нового сообщения просто из списка выбирать уже настроеный, а не создавать каждый раз новый.
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