Программа работы с форумами

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать программу в которой будут функции.

рассылать на 10 форумов сразу, сообщение о ходе работы наших проектов.

проектов у нас порядка 50 штук.

поэтому нужно также чтоб можно было сохранять каждый и при отправки нового сообщения просто из списка выбирать уже настроеный, а не создавать каждый раз новый.

13 лет назад
Tuner83
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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