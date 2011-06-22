Joomla плагин

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки162 просмотра
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Joomla
13 лет назад
almacom
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
13 лет назад
$35
2 дня
Проект был небольшой, но срочный. Юрий достаточно ответсвенный исполнитель, работал выходные дни. Задание в целом сделал как надо по ТЗ. Мелкие исправления пришлось доделать самим. Думаю можно еще раз попробовать с ним поработать
Хороший понимающий заказчик, своевременная оплата. Будем сотрудничать!
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