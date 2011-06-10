Игровой CS сервер

Необходима панель управления игровыми серверами CS 1.6

ОС сервера - windows server 2008 R2

Очень желательно что бы вы уже имели дело с игровыми серверами, знали что это и как это работает.

Общие требования:

1)Регистрация клиента.

2)Заказ сервера пользователем, автоматический прием оплаты.

3)Автоматическая установка игрового сервера, высылка настроек клиенту

4)Автоподъем сервера при падении, возможность пользователю делать откат, т.е переустановка сервера, редактирование пользователем некоторых параметров запуска(стартовая карта, фпс и тд)

5)Поддержка неограниченного количества физических серверов.

6)Автоматическое отключение сервера после окончания оплаченного срока.

Позже будут нужны дополнения, но об этом пока рано.

Если у Вас уже есть готовая панель, пишите стоимость самой панели+установка+настройка