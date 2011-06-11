Модуль для расчета своего размера одежды

Делал Сергею скрипт на js. В ходе работы Сергей показал себя пунктуальным, внимательным, умеющим слушать и прислушиваться человеком. Особо понравилось, что, сказав "напишу в середине дня", он действительно пишет в середине дня, а не ночью или следующим утром. С оплатой проблем не возникло (пообещал - оплатил, без оправданий и уловок). Таковые были с технической стороны (занесение средств на счет), которые он решил самостоятельно, не сваливая это на голову фрилансера. Рекомендую к сотрудничеству.