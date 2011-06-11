Требуется разработка "под ключ" и внедрение системы по предоставлению услуг безопасного доступа к сети Интернет с использованием технологий OpenVPN и PPTP VPN. Задача включает в себя: - разработка технического проекта системы по прилагаемому техническому заданию - обсуждение и ...
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Для женского интернет-магазина нужен модуль для расчета своего размера одежды.
Могу предоставить написанный, но неправильно работающий модуль.
Нужно подправить или написать заново.
Точная копия такого модуля здесь:http://www.milavitsa.com/size
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