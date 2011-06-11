Модуль для расчета своего размера одежды

$40
Веб-программированиеЗавершен1 заявка204 просмотра
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Для женского интернет-магазина нужен модуль для расчета своего размера одежды.

Могу предоставить написанный, но неправильно работающий модуль.

Нужно подправить или написать заново.

Точная копия такого модуля здесь:http://www.milavitsa.com/size

13 лет назад
nmagazin
Сергей 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
neadekvat
Виталий 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
10 отзывов
13 лет назад
$40
2 дня
Модуль сработан быстро и четко в условиях изменения текущего задания на ходу. Виталий не просто автоматически выполнил ТЗ, но провел интеграцию модуля в интернет-магазин творчески со своими положительными новшествами. Задача выполнена в сроки, меньшие по сравнению с ТЗ. Молодец!
Делал Сергею скрипт на js. В ходе работы Сергей показал себя пунктуальным, внимательным, умеющим слушать и прислушиваться человеком. Особо понравилось, что, сказав "напишу в середине дня", он действительно пишет в середине дня, а не ночью или следующим утром. С оплатой проблем не возникло (пообещал - оплатил, без оправданий и уловок). Таковые были с технической стороны (занесение средств на счет), которые он решил самостоятельно, не сваливая это на голову фрилансера. Рекомендую к сотрудничеству.
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