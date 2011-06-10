Нужно сделать отсев по категориям в DLE

Требуется разработка "под ключ" и внедрение системы по предоставлению услуг безопасного доступа к сети Интернет с использованием технологий OpenVPN и PPTP VPN. Задача включает в себя: - разработка технического проекта системы по прилагаемому техническому заданию - обсуждение и ...
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Суть небольшой задачки вот в чем. В краткой и полной новости есть доп поля. В доп полях указывается имя категории. При клике на эту категорию в доп поле должно перекидывать на список страниц, относящихся к данной категории. В краткой новости при клике на категорию в доп поле подобный отсев происходит. В полной - нет. Соответственно, нужно сделать так, что бы и в полной новости, при клике на значении в дополнительном поле происходила корректная фильтрация по категориям.
Пишите сроки и ценник, но помните что бюджет не резиновый ;)
Как пример http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/406294/
Обратите внимание на пункт ЖАНР. Нужно примерно тоже самое.
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