Нужно сделать отсев по категориям в DLE

Суть небольшой задачки вот в чем. В краткой и полной новости есть доп поля. В доп полях указывается имя категории. При клике на эту категорию в доп поле должно перекидывать на список страниц, относящихся к данной категории. В краткой новости при клике на категорию в доп поле подобный отсев происходит. В полной - нет. Соответственно, нужно сделать так, что бы и в полной новости, при клике на значении в дополнительном поле происходила корректная фильтрация по категориям.

Пишите сроки и ценник, но помните что бюджет не резиновый ;)

Как пример http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/406294/

Обратите внимание на пункт ЖАНР. Нужно примерно тоже самое.