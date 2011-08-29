Доработка сайта йога-студии на MODx

Мы йога центр DomYoga в г. Киеве.

У нас есть сайт www.domyoga.com

Сайту 2 года.

Сайт установлен на CMS MODx версия rev 6066

Сайту требуются некоторые доработки:

Например:

- Переделка главной страницы. (Макет мы предоставим)

- Исправление ошибок и некоторая доработка магазина (настройка роботы магазина, корзина, таблица приема заказов и т.д. )

- Проверка сайта на предмет SEO оптимизации.

В настоящее время у нас нет разработчика, и нам требуется время от времени поддержка.

Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Если вы знакомы с MODx, и у вас есть возможность поучаствовать в этом проекте, ждем ваших конструктивных предложений.

Интересуют сроки и цены.