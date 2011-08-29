Доработка сайта йога-студии на MODx

Требуется разработка "под ключ" и внедрение системы по предоставлению услуг безопасного доступа к сети Интернет с использованием технологий OpenVPN и PPTP VPN. Задача включает в себя: - разработка технического проекта системы по прилагаемому техническому заданию - обсуждение и ...
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Мы йога центр DomYoga в г. Киеве.
У нас есть сайт www.domyoga.com
Сайту 2 года.
Сайт установлен на CMS MODx версия rev 6066
Сайту требуются некоторые доработки:
Например:
- Переделка главной страницы. (Макет мы предоставим)
- Исправление ошибок и некоторая доработка магазина (настройка роботы магазина, корзина, таблица приема заказов и т.д. )
- Проверка сайта на предмет SEO оптимизации.
В настоящее время у нас нет разработчика, и нам требуется время от времени поддержка.
Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.
Если вы знакомы с MODx, и у вас есть возможность поучаствовать в этом проекте, ждем ваших конструктивных предложений.
Интересуют сроки и цены.
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