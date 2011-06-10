Наладить видеострим с других ресурсов.

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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1.Взять видео поток с одного саита.

2.Перекодировать на лету при помощи ffmpeg.

3.Перегнать на лету через segmenter разбив на 10 сек. кусочки.

4. Конечный стрим запостить в rss feed.

Дополнительно:

1. автоматизировать процесс. (автоматически изьять стрим с саита X, и запостить конечный результат в rss Y) если возможно.

2. наладить кодирование нескольких стримов одновременно.

Полезная информация:

1.Подробное описание того что надо сделать: http://www.ioncannon.net/programming/452/iphone-http-streaming-with-ffmpeg-and-an-open-source-segmenter/

2. http://www.ioncannon.net/meta/564/iphone-windowed-http-live-streaming-server/

3. http://www.ioncannon.net/programming/1015/ipad-streaming-video-and-more/

4. Документация от apple http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/NetworkingInternet/Conceptual/StreamingMediaGuide/HTTPStreamingArchitecture/HTTPStreamingArchitecture.html#//apple_ref/doc/uid/TP40008332-CH101-SW2

13 лет назад
jelgavskij
Александр 
34 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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