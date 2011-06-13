Требуется разработка цмс

Веб-программированиеЗавершен4 заявки207 просмотров
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Php прогер со знанием классов

Требуется разработка цмс.

тестовое задание.

В чем ошибка при вызове функции:

$conf = ConfData::getInstance();

---

функция:

public static function getInstance() {

if(!isset(self::$_instance)) {

self::$_instance = new self;

}

return self::$_instance;

}

13 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kurakin
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Александр помог оперативно разобраться с не очень приятной ситуацией с чужой ЦМС на классах ПХП. Начало сотрудничества есть, посмотрим какие доработки сможем сделать в дальнейшем. Рекомендую как PHP программиста плюс знатока ООП.
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