Поправки в блоге на Wordpress

1.Взять видео поток с одного саита. 2.Перекодировать на лету при помощи ffmpeg. 3.Перегнать на лету через segmenter разбив на 10 сек. кусочки. 4. Конечный стрим запостить в rss feed. Дополнительно: 1. автоматизировать процесс. (автоматически изьять стрим с саита X, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать небольшие доработки по HTML-коду и wordpress на сайте. Версия WordPress 2.7.1, обновлять версию не нужно.
Нужен человек разбирающийся в Wordpress на хорошем уровне. Начинающий не нужен.
Работа довольно несложная, 4 пунка в ТЗ
1. убрать ссылку "ответить" в комментариях
2. продублировать верхнее меню категорий внизу сайта
3. подчистить Хедер (HEAD) от лишнего кода
4. в заголовках виджетов сменить тег h2 на div class=
всё, подробное ТЗ вышлю кандидату там расписано что и как
около 10$ за всё
Способ оплаты: webmoney, (bl100, аттестат продавца)
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Кидалам, людям с чужим портфолио, "школьникам", людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. – не беспокоить!
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