Поправки в блоге на Wordpress

Нужно сделать небольшие доработки по HTML-коду и wordpress на сайте. Версия WordPress 2.7.1, обновлять версию не нужно.

Нужен человек разбирающийся в Wordpress на хорошем уровне. Начинающий не нужен.

Работа довольно несложная, 4 пунка в ТЗ

1. убрать ссылку "ответить" в комментариях

2. продублировать верхнее меню категорий внизу сайта

3. подчистить Хедер (HEAD) от лишнего кода

4. в заголовках виджетов сменить тег h2 на div class=

всё, подробное ТЗ вышлю кандидату там расписано что и как

около 10$ за всё

Способ оплаты: webmoney, (bl100, аттестат продавца)

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Кидалам, людям с чужим портфолио, "школьникам", людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. – не беспокоить!