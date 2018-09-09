Flask + Nginx + GUnicorn Настроить работу приложения на сервере.

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Завершен4 заявки258 просмотров

Есть сервер Flask+Apache2 сейчас на нем работает приложение, логика приложения подразумевает, что к нему постоянно обращается много пользователей, из-за того что Apache создает новый процесс приложения(при каждом запросе) очень быстро съедается ОЗУ(8Гб за минут 5-10). Пришли к выводу что нужно переходить на Nginx т.к. он работает асинхронно( Если есть другие решения при которых данное приложение будет "кушать меньше ОЗУ" то можем их рассмотреть). Нужно помочь "поднять" сервер на Nginx + Gunicorn(или uWSGI или еще что-то, что поможет реализовать задачу)

Подробности по задаче готов предоставить в личной переписке Или телеграмм @zhuikoveo

   Как обычно, нужно все реализовать в кратчайшие сроки)

ApacheFlaskNginx
7 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$30
1 день
Очень понравилось работать с Алексеем, выполнил все молниеносно, ещё толком рассказать не успел задачу, а он уже выполнил половину работы)) И даже после того как Алексей получил оплату ,но у нас появились сложности с качественной проверкой, с нашей стороны, Алексей не только вошёл в положение, но и всячески помогал с решением проблемы. Абсолютно точно рекомендую и впредь буду к нему обращаться!
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Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
#1
Системное администрирование