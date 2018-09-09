Flask + Nginx + GUnicorn Настроить работу приложения на сервере.

Есть сервер Flask+Apache2 сейчас на нем работает приложение, логика приложения подразумевает, что к нему постоянно обращается много пользователей, из-за того что Apache создает новый процесс приложения(при каждом запросе) очень быстро съедается ОЗУ(8Гб за минут 5-10). Пришли к выводу что нужно переходить на Nginx т.к. он работает асинхронно( Если есть другие решения при которых данное приложение будет "кушать меньше ОЗУ" то можем их рассмотреть). Нужно помочь "поднять" сервер на Nginx + Gunicorn(или uWSGI или еще что-то, что поможет реализовать задачу)

Подробности по задаче готов предоставить в личной переписке Или телеграмм @zhuikoveo

Как обычно, нужно все реализовать в кратчайшие сроки)