Debian9 - утечка памяти

Собственно такая вот проблема: плавно растет потребление памяти

http://joxi.ru/4Ak5yYJHyealQm

за 3-дня доходит до 90% и начинаются уже дикие тормоза на сайтах и отваливаются некоторые службы (например почта).

Спасает принудительная перезагрузка (но опять таки на 3 дня примерно)

В качестве временного решения сделал перезагрузку по крону раз в сутки (но идея так себе насколько я знаю)

Конфиги php и мускуля не трогал - все по умолчанию (единственное что nginx ковырял)

Вот скрин команды

top: http://joxi.ru/v29aL1Eu3qMLv2

htop: http://joxi.ru/52ab5MOC4xJBbA

конфиги если нужно могу скинуть

Хотелось бы разобраться в чем там дело (Тоесть в итоге нужно объяснить мне что там делать, а не просто сделать)

Пишите цену!