Упаковка VDS сервера в ISO-образ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки177 просмотров

Есть VDS сервер. Настроено на нём всё как мне нужно и есть пару сайтов. 

Нужно сделать его ISO образ, чтобы я была возможность передать его другому системному администратору, чтобы он получил точно такой же сервер, со всеми настройками, пакетами, сайтами, ОС и тд.

+ нужно написать краткую инструкцию для системного администратора второго сервера, куда будет переноситься сервер.

7 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$120
1 день
Отличная работа! Задача выполнена на 10+ Алексей всегда на связи, оперативно вносил корректировки по конфигурации. Добавляю в избранные контакты как опытного системного администратора.
Очень приятный, позитивный заказчик. Всегда на связи, задачи ставит понятно. Буду рад работать еще!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
#1
Системное администрирование