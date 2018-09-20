Упаковка VDS сервера в ISO-образ

Есть VDS сервер. Настроено на нём всё как мне нужно и есть пару сайтов.

Нужно сделать его ISO образ, чтобы я была возможность передать его другому системному администратору, чтобы он получил точно такой же сервер, со всеми настройками, пакетами, сайтами, ОС и тд.

+ нужно написать краткую инструкцию для системного администратора второго сервера, куда будет переноситься сервер.