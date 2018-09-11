У странить проблему в макбуке

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки185 просмотров

 НА макбуке часть фотографий и видео не открывается/не воспроизыодится. Решить проблему через тим вьюер

7 лет назад
Alexxpro
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gnapovskiy
Владимир 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
7 лет назад
$15
1 день
Escrow
Владимир отлично справился с работой! Проконсультировал и предложил несколько вариантов решения задачи.
Все отлично, приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

gnapovskiy
Владимир 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
7 лет назад