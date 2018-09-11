есть веб сайт на WordPress http://medicalgroup.com.ua/ задача 1) необходимо засунуть в него интернет магазин для торговли товарами
У странить проблему в макбуке
НА макбуке часть фотографий и видео не открывается/не воспроизыодится. Решить проблему через тим вьюер
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