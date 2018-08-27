есть веб сайт на WordPress http://medicalgroup.com.ua/ задача 1) необходимо засунуть в него интернет магазин для торговли товарами
Неспешно ищется админ для разовой настройки инфраструктуры
Для международной рекламной платформы нужно будет заинсталить и настроить сервера которые вы сами выберете под заявленные ожидаемые нагрузки. Далее в связке с архитектором системы решите как правильно всё распределить - например показы лендингов (в среднем 100 млн в сутки), обработка евентов на лендингах и запись их в бд, обработка xml фидов - это x10 реквестов в сутки от количества показов лендингов. возможно что то поставить на амазон. В общем на основе поставленной задачи в связке с архитектором создать полностью работоспособную и стабильную систему. Затем настроить полный мониторинг всех узлов на основе zabbix или каких нибудь более современных аналогов.
Главное требование к кандидату - не конфликтность, опыт в построении высоконагруженных систем, использование современных передовых технологий, желание истинно вникать в проблемы клиента( например,для нас 10млс изменение отклика- это фактическое падение выручки)
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