Неспешно ищется админ для разовой настройки инфраструктуры

Для международной рекламной платформы нужно будет заинсталить и настроить сервера которые вы сами выберете под заявленные ожидаемые нагрузки. Далее в связке с архитектором системы решите как правильно всё распределить - например показы лендингов (в среднем 100 млн в сутки), обработка евентов на лендингах и запись их в бд, обработка xml фидов - это x10 реквестов в сутки от количества показов лендингов. возможно что то поставить на амазон. В общем на основе поставленной задачи в связке с архитектором создать полностью работоспособную и стабильную систему. Затем настроить полный мониторинг всех узлов на основе zabbix или каких нибудь более современных аналогов.

Главное требование к кандидату - не конфликтность, опыт в построении высоконагруженных систем, использование современных передовых технологий, желание истинно вникать в проблемы клиента( например,для нас 10млс изменение отклика- это фактическое падение выручки)