Установка и настройка почтового сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок190 просмотров

Требуется установка и настройка почтового сервера.

Freebsd 10.4, Apache 2.4 (требуется настройка для SSL), PHP 5.6.

Софт на ваше усмотрение, сервер с идентификацией и SSL.

ApachePHP
7 лет назад
Barlock
Петр 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$20
1 день
Все выполнено на отлично, подход к делу неформальный. Предложил альтернативный вариант, более подходящий и дешевый.
Отличный заказчик, профессионал! Четко ставит задачи, мгновенно расплачивается! Приятно работать!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
#1
Системное администрирование