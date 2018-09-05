Barlock

Петр Barlock

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Установка и настройка почтового сервера
ApachePHP
Отличный заказчик, профессионал! Четко ставит задачи, мгновенно расплачивается! Приятно работать!
Все выполнено на отлично, подход к делу неформальный. Предложил альтернативный вариант, более подходящий и дешевый.
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