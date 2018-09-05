$20
Настройка на сервере Ubuntu сервера Oscam в прокси режиме. Протокол newcamd.
Прикладное ПОнет заявок
Закрыт
6 лет назад
Настройка на сервере Ubuntu сервера Oscam в прокси режиме. Протокол newcamd.
Чтение пуш уведомлений Сбербанк онлайн, запись их информации во внешнюю базу данных Mysql или в текстовый файл(ы) в облако или по ftp на сервер..
Требуется установка и настройка почтового сервера. Freebsd 10.4, Apache 2.4 (требуется настройка для SSL), PHP 5.6. Софт на ваше усмотрение, сервер с идентификацией и SSL.
Установка и настройка OSCAM сервера для шаринга к Astra. ос - Ubuntu server. Кардридер TBS 3102 5.