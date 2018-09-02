Обзвон по базе

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

2000 звонков в месяц. Сфера: продвижение сайта в интернете.скрипт и базу предоставляем. через нашу ip-телефонию: устанавливаем дистанционно. информацию вносить в СРМ-систему, галочки ставить напротив компании и комментарии. 

7 лет назад
promup24team
Евгений 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров