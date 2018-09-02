Сделать редирект со старого домена на новый

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок170 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать редирект для каждой страницы (как советует Яндекс) на новый домен.

Переезд сайта на новый домен.

Предлагайте стоимость.

7 лет назад
swat54pr
Егор 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров