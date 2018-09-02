есть веб сайт на WordPress http://medicalgroup.com.ua/ задача 1) необходимо засунуть в него интернет магазин для торговли товарами
Сделать редирект со старого домена на новый
Здравствуйте!
Нужно сделать редирект для каждой страницы (как советует Яндекс) на новый домен.
Переезд сайта на новый домен.
Предлагайте стоимость.
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