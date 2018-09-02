Нужно почистить друпал 8 сайт от майнинг вируса

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки169 просмотров

вот на что ругается антивирус, но откуда это берется не понятно

https://play.pampopholf.com/app.js

Drupal
7 лет назад
donjohny
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров