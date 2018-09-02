Администрирование сервера в Москве. Переустановка сервера.

В настоящее время надо переустановить сервер, поставить надежную серверную программу без багов, залить сайты, настроить почту. Сейчас стоит бесплатная Веста, с ней много проблем. Сервер находится в дата центре в Москве.

Необходим администратор. сервера. Ответственный. Честный. Опытный. Хочу заключить договор о сотрудничестве, неразглашении персональных данных, паролей. Работа по мере надобности для поддержания работы сервера.