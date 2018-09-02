Здравствуйте! Нужно сделать редирект для каждой страницы (как советует Яндекс) на новый домен. Переезд сайта на новый домен. Предлагайте стоимость.
Администрирование сервера в Москве. Переустановка сервера.
В настоящее время надо переустановить сервер, поставить надежную серверную программу без багов, залить сайты, настроить почту. Сейчас стоит бесплатная Веста, с ней много проблем. Сервер находится в дата центре в Москве.
Необходим администратор. сервера. Ответственный. Честный. Опытный. Хочу заключить договор о сотрудничестве, неразглашении персональных данных, паролей. Работа по мере надобности для поддержания работы сервера.
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