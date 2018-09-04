Удаление вирусов и ремонт DRUPAL сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок189 просмотров

Команда специалистов два месяца мурыжила и пересобирала сервер и патчила друпал сайты.

Но постоянно пролазят майнеры вирусы и убивают сервер, грузят процессами , генерируют входящий трафик до 25 гб в сутки.

Надо решить проблемы с вирусами друпал сайтов и пересобрать сервер а так же предотвратить повторение ситуаций

Drupal
7 лет назад
OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
день назад

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