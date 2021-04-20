mishchenko_anna

Анна Мищенко mishchenko_anna

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер Аня к Вашим услугам &#128522;

Всем привет 👋

Меня зовут Аня, мне 23 года. Живу в Киеве. Всегда знала, что буду работать в сфере дизайна, но не могла определиться в какой именно. Училась на архитектора, работала дизайнером интерьера, потом дизайнером мебели, изучала веб-дизайн... И вот, наконец, пришла в графический-дизайн, где творю уже больше года!

Ссылочки:

https://www.behance.net/mishchenko_anna

https://www.facebook.com/anna.mishchenko.5

https://www.instagram.com/anya.mishchenko

Telegram: @anya_mimi

Номер телефона по запросу.

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Отзывы заказчиков

mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$76
10 баллов
4 года назад
Дизайн интерьера, спальня, 15,6 м.кв
Получил полный пакет, визуализации, все нужные правки внесены, очень приятное сотрудничество и нужный результат, проект сдан раньше срока, рекомендую Анну. Спасибо Вам за работу !
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, минимум правок, всегда на связи. Оплатил все услуги мгновенно, по факту сдачи проекта) Очень рекомендую!
Ответный отзыв
alex0607
32 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
3D проектирование предметов интерьера (мебель)
Отлично. Все быстро сделала. Качественно. В сроки. Удобно работать
Отличный заказчик. Все детально и понятно объяснил. Оплата была вовремя, быстро отвечал, если были вопросы. Советую!
Ответный отзыв