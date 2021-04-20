Графический дизайнер Аня к Вашим услугам 😊

Всем привет 👋

Меня зовут Аня, мне 23 года. Живу в Киеве. Всегда знала, что буду работать в сфере дизайна, но не могла определиться в какой именно. Училась на архитектора, работала дизайнером интерьера, потом дизайнером мебели, изучала веб-дизайн... И вот, наконец, пришла в графический-дизайн, где творю уже больше года!

Ссылочки:

https://www.facebook.com/anna.mishchenko.5

https://www.instagram.com/anya.mishchenko

Telegram: @anya_mimi

Номер телефона по запросу.