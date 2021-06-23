Дизайн интерьера, спальня, 15,6 м.кв

  1. Биржа фриланса
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Завершен9 заявок656 просмотров

Планируем ремонт спальни, основная задача гардеробную сделать. 

В комнате нужны:

1. Гардеробная

2. Кровать King size

3. Столик для ноута 1 шт (по возможности)

Пол  паркет и входную дверь оставить, все остальное готовы менять.  Прикроватных тумб не надо. 

В конечном результате ожидаем  получить план размещение,  план гардеробной (подробный с размерами) и также план електрики (розетки,  освещение).

Все размеры подробные отправлю исполнителю, прикрепляю фото плана комнаты. 

4 года назад
mix_mike
Майк 
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4 года назад

Выбранный исполнитель

mishchenko_anna
Анна Мищенко 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$76
9 дней
Escrow
Получил полный пакет, визуализации, все нужные правки внесены, очень приятное сотрудничество и нужный результат, проект сдан раньше срока, рекомендую Анну. Спасибо Вам за работу !
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, минимум правок, всегда на связи. Оплатил все услуги мгновенно, по факту сдачи проекта) Очень рекомендую!

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