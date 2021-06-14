Дизайн квартиры в новостройке, 36 м2.

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Закрыт15 заявок553 просмотра

Необходимо сделать дизайн квартиры в новостройке, 36.4 м2, в квартире выделен только сан узел. Предварительные наброски и размеры помещения предоставлю исполнителю.

Исполнителю необходимо будет предоставить как минимум 3 варианта предварительного дизайна ( цветовой гаммы) помещений.

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