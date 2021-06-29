ol_web

Ольга ol_web

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
&#128165;WEB/UI/UX дизайн&#128165;

Привет! ﻿珞

Меня зовут Ольга, я UI/UX дизайнер, создаю красивые и функциональные веб-сайты и приложения.

Слежу за трендами в мире веб-дизайна, для своих клиентов применяю лучшие практики.

 С радостью создам дизайн

  • любого сайта (лендинг, интернет-магазин, сайт-визитка, корпоративный)
  • мобильного приложения
  • логотипа (включая фирменный стиль)
  • баннера / креатива для тизерной сети
‍ Использую инструменты

  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
Работу выполняю качественно и в срок.