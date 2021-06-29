💥WEB/UI/UX дизайн💥
Привет! 珞
Меня зовут Ольга, я UI/UX дизайнер, создаю красивые и функциональные веб-сайты и приложения.
Слежу за трендами в мире веб-дизайна, для своих клиентов применяю лучшие практики.
С радостью создам дизайн
- любого сайта (лендинг, интернет-магазин, сайт-визитка, корпоративный)
- мобильного приложения
- логотипа (включая фирменный стиль)
- баннера / креатива для тизерной сети
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
Портфолио
- Дизайн логотипа - логистическая компания55 просмотров
- Дизайн онлайн-витрины антиквариата63 просмотра
- Дизайн баннеров - туристическая компания61 просмотр
- Дизайн лендинга - логистическая компания36 просмотров
- Дизайн интернет-магазина мебели36 просмотров