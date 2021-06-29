💥WEB/UI/UX дизайн💥

Привет! ﻿珞

Меня зовут Ольга, я UI/UX дизайнер, создаю красивые и функциональные веб-сайты и приложения.

Слежу за трендами в мире веб-дизайна, для своих клиентов применяю лучшие практики.

 С радостью создам дизайн

любого сайта (лендинг, интернет-магазин, сайт-визитка, корпоративный)

мобильного приложения

логотипа (включая фирменный стиль)

баннера / креатива для тизерной сети

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Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Работу выполняю качественно и в срок.