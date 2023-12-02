Перенести сайт на Joomla

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки28 просмотров
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Всем привет.


У нас есть сайт (на популярном конструкторе), который необходимо, сохранив функционал и внешний вид один в один, "перенести" на Joomla.


Функционал сайта: интернет-магазин с немного нестандартным каталогом.


Нестандартность заключается в том, что товарные позиции имеют модификации. То есть одна товарная позиция может включать в себя множество модификаций. Пользователь выбирает из выпадающего списка ОДНУ нужную ему модификацию, добавляет в корзину - и при оформлении товар (или товарЫ, если он несколько добавил) с указанием данной модификации и уходит в заказ.
Корзина в принципе стандартная, есть просто нюанс - набор полей зависит от того, пользователь выбрал физ лицо или юр лицо.


Остальное на сайте - информационная часть: текст, фото, таблички. Желательно контент тоже перенести, но если это проблематично - мы можем и вручную набить.


Ссылку на сайт скину в личку. Но думаю вышеобозначенной информации достаточно для оценки вашей возможности реализовать это плюс для оценки по бюджету, поэтому хотелось бы получить примерную пока.

Joomla
10 дней назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Samurai0504
Павел 
22 годаРоссия
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
10 дней назад
$200
10 дней
RUB
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