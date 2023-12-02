Перенести сайт на Joomla

Всем привет.



У нас есть сайт (на популярном конструкторе), который необходимо, сохранив функционал и внешний вид один в один, "перенести" на Joomla.



Функционал сайта: интернет-магазин с немного нестандартным каталогом.



Нестандартность заключается в том, что товарные позиции имеют модификации. То есть одна товарная позиция может включать в себя множество модификаций. Пользователь выбирает из выпадающего списка ОДНУ нужную ему модификацию, добавляет в корзину - и при оформлении товар (или товарЫ, если он несколько добавил) с указанием данной модификации и уходит в заказ.

Корзина в принципе стандартная, есть просто нюанс - набор полей зависит от того, пользователь выбрал физ лицо или юр лицо.



Остальное на сайте - информационная часть: текст, фото, таблички. Желательно контент тоже перенести, но если это проблематично - мы можем и вручную набить.



Ссылку на сайт скину в личку. Но думаю вышеобозначенной информации достаточно для оценки вашей возможности реализовать это плюс для оценки по бюджету, поэтому хотелось бы получить примерную пока.