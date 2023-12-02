Перенести сайт на Joomla

Мне нужно создать приложение книжный магазин в Visual Studio Windows Forms C#. Пример: Я прикрепил файлы примера работы. Описание: Вам нужно будет сделать тоже самое только книжный магазин, так же создать форму магазина где можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
У нас есть сайт (на популярном конструкторе), который необходимо, сохранив функционал и внешний вид один в один, "перенести" на Joomla.
Функционал сайта: интернет-магазин с немного нестандартным каталогом.
Нестандартность заключается в том, что товарные позиции имеют модификации. То есть одна товарная позиция может включать в себя множество модификаций. Пользователь выбирает из выпадающего списка ОДНУ нужную ему модификацию, добавляет в корзину - и при оформлении товар (или товарЫ, если он несколько добавил) с указанием данной модификации и уходит в заказ.
Корзина в принципе стандартная, есть просто нюанс - набор полей зависит от того, пользователь выбрал физ лицо или юр лицо.
Остальное на сайте - информационная часть: текст, фото, таблички. Желательно контент тоже перенести, но если это проблематично - мы можем и вручную набить.
Ссылку на сайт скину в личку. Но думаю вышеобозначенной информации достаточно для оценки вашей возможности реализовать это плюс для оценки по бюджету, поэтому хотелось бы получить примерную пока.
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