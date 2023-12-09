Opencart Multivendor

Создание мултивендорного магазина на opencart также возможен вариант Laravel+Vue

Краткое описание процесса.

В течение месяца продавцы продают свои товары на сайте, и общая сумма продаж переводится на счет продавца. В начале следующего месяца продавец получает счет, на котором указаны все продажи. С общей суммы всех продаж взимается определенная комиссия. Затем генерируется счет с соответствующей суммой комиссии, которую продавец должен оплатить самостоятельно.

У кого имеется опыт в данном вопросе обращяйтесь.