Интернет магазин

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Сайты «под ключ»Открыт17 заявок98 просмотров
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Образно говоря нужен такой же по функционалу сайт (https://www.safe.ru) с токи зрения фильтра да и в общем, только на другом шаблоне +- 20% изменений, предположительно opencart но не факт рассмотрим все вариант, интересует примерная цена и примерные сроки. без наполнения.

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