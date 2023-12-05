Интернет магазин

Образно говоря нужен такой же по функционалу сайт (https://www.safe.ru) с токи зрения фильтра да и в общем, только на другом шаблоне +- 20% изменений, предположительно opencart но не факт рассмотрим все вариант, интересует примерная цена и примерные сроки. без наполнения.