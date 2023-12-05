Платформа на WordPress

$500
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок129 просмотров
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Потрібен розробник який може створити функціональний сайт на WP. Прикріпляю тз, пишіть якщо ви впевнені у своїх силах

Тз - https://docs.google.com/document/d/1FEtjNpfIp5_3dLekURPzL1ae5U2VrlTD9PETFruOXsk/edit

WordPress
12 дней назад
DenysMor
17 летУкраина
3 месяца в сервисе
Был
5 часов назад