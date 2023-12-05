Биржа ссылок

Потрібен розробник який може створити функціональний сайт на WP. Прикріпляю тз, пишіть якщо ви впевнені у своїх силах Тз - https://docs.google.com/document/d/1FEtjNpfIp5_3dLekURPzL1ae5U2VrlTD9PETFruOXsk/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Ищу программиста или команду таковых для создания биржи ссылок. По типу коллаборатор, миралинск, ггл. Объемы, сроки и вложения пониманию. Жду ваших предложений.
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