Интернет магазин

$300
Интернет-магазиныОткрыт15 заявок144 просмотра
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Общие требования:

  1. Создать интернет-магазин с каталогом до 50 товаров CBD масла.

  2. Использовать индивидуальный дизайн, соответствующий референсу.

  3. Оптимизировать магазин под высокое качество UX-дизайна для удобства пользователей.

  4. Обеспечить отзывчивость и адаптивность интерфейса для различных устройств.

  5. Реализовать быстрое и безопасное оформление заказа с удобными опциями оплаты и доставки.

Оптимизация для поисковых систем (SEO):

  1. Интегрировать списком ключевых слов для CBD масла в мета-теги, заголовки, описания товаров.

  2. Создать статические URL-адреса, легко читаемые поисковыми роботами.

  3. Оптимизировать изображения для ускоренной загрузки страницы.

  4. Добавить карту сайта для лучшей индексации поисковыми системами.

  5. Внедрить микроразметку для улучшения отображения результатов поиска.

Конверсия трафика:

  1. Разработать яркие и привлекательные Call-to-Action элементы.

  2. Внедрить систему клиентских отзывов и рейтингов для повышения доверия.

  3. Предоставить подробные описания продуктов и их преимущества.

  4. Реализовать функцию сравнения товаров для облегчения выбора покупателей.

Дополнительные функциональности:

  1. Интегрировать платежные системы и обеспечить безопасные онлайн-транзакции.

  2. Включить возможность подписки на рассылку для информирования о новых продуктах и акциях.

  3. Создать блог с полезными статьями о CBD, его преимуществах и использовании.

  4. Предоставить возможность обратной связи с поддержкой клиентов через чат, электронную почту или телефон.

Технические требования:

  1. Использовать современные технологии разработки, такие как HTML5, CSS3, и JavaScript.

  2. Обеспечить безопасность сайта с использованием SSL-шифрования.

  3. Интегрировать аналитические инструменты для отслеживания поведения пользователей и анализа эффективности стратегий.

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