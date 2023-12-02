Нужно написать модуль -сортировка товаров, для сайта на опенкарт автоцветущие фотопериодичные фаст версия регулярные феминизированные сатива индика гибриды индор аутдор низкий средний ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общие требования:
Создать интернет-магазин с каталогом до 50 товаров CBD масла.
Использовать индивидуальный дизайн, соответствующий референсу.
Оптимизировать магазин под высокое качество UX-дизайна для удобства пользователей.
Обеспечить отзывчивость и адаптивность интерфейса для различных устройств.
Реализовать быстрое и безопасное оформление заказа с удобными опциями оплаты и доставки.
Оптимизация для поисковых систем (SEO):
Интегрировать списком ключевых слов для CBD масла в мета-теги, заголовки, описания товаров.
Создать статические URL-адреса, легко читаемые поисковыми роботами.
Оптимизировать изображения для ускоренной загрузки страницы.
Добавить карту сайта для лучшей индексации поисковыми системами.
Внедрить микроразметку для улучшения отображения результатов поиска.
Конверсия трафика:
Разработать яркие и привлекательные Call-to-Action элементы.
Внедрить систему клиентских отзывов и рейтингов для повышения доверия.
Предоставить подробные описания продуктов и их преимущества.
Реализовать функцию сравнения товаров для облегчения выбора покупателей.
Дополнительные функциональности:
Интегрировать платежные системы и обеспечить безопасные онлайн-транзакции.
Включить возможность подписки на рассылку для информирования о новых продуктах и акциях.
Создать блог с полезными статьями о CBD, его преимуществах и использовании.
Предоставить возможность обратной связи с поддержкой клиентов через чат, электронную почту или телефон.
Технические требования:
Использовать современные технологии разработки, такие как HTML5, CSS3, и JavaScript.
Обеспечить безопасность сайта с использованием SSL-шифрования.
Интегрировать аналитические инструменты для отслеживания поведения пользователей и анализа эффективности стратегий.
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